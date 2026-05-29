Сегодня 19:28 Дипломатический марафон: как прошло заседание ВЕЭС с участием Путина в Астане Путин принял участие в заседании ВЕЭС в Казахстане 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

Армения

Казахстан

Россия

Переговоры

Владимир Путин

Евразийский экономический союз

Владимир Путин посетил Астану с трехдневным государственным визитом с 27 по 29 мая 2026 года. В рамках поездки он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Как прошла встреча — в материале 360.ru.

Заседание ВЕЭС 2026 Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло 29 мая 2026 года в Астане во Дворце Независимости. Это было первое заседание ВЕЭС в 2026 году и 26-е с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Казахстан председательствовал в органах объединения. Участники ВЕЭС В заседании в узком составе приняли участие: президент России Владимир Путин;

президент Беларуси Александр Лукашенко;

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

вице-премьер Армении Мгер Григорян (вместо премьер-министра Никола Пашиняна, который не приехал в связи с предстоящими в стране выборами).

Фото: РИА «Новости»

В расширенном формате к обсуждению присоединились: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса;

министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак (как представители государств-наблюдателей);

генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. С российской стороны также участвовали заместитель председателя правительства, член Совета Евразийской экономической комиссии Алексей Оверчук и помощник президента Юрий Ушаков.

Повестка и обсуждаемые вопросы По данным председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, повестка включала 18 вопросов. Среди них: международное сотрудничество, торговля, цифровая трансформация и применение технологий искусственного интеллекта;

таможенное регулирование, развитие агропромышленного комплекса (АПК), формирование общего рынка электроэнергии, либерализация услуг;

распределение сумм ввозных таможенных пошлин;

ежегодная информация об итогах международной деятельности ЕАЭС, либерализации рынка услуг, деятельности субъектов естественных монополий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что заседание имеет особое значение, так как в этот день в 2014 году был подписан Договор, положивший начало ЕАЭС. Он подчеркнул, что союз сохраняет положительную динамику макроэкономического развития: по прогнозам, темпы прироста совокупного ВВП государств ЕАЭС в 2026–2027 годах составят около 2,5%. Токаев также обозначил стратегические приоритеты, включая укрепление цифрового фундамента евразийской интеграции и масштабирование опыта цифровизации сельского хозяйства. Александр Лукашенко в своем выступлении детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры его внедрения в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках ЕАЭС. Отдельный вопрос касался участия Армении в ЕАЭС. Лидеры стран-участниц приняли совместное заявление, в котором выразили поддержку проведению в Армении референдума о ее членстве в организации или о продолжении евроинтеграции страны.

Фото: РИА «Новости»

Подписанные документы По итогам заседания главы государств подписали 12 международных документов. Среди них: 1. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части нераспространения его положений о распределении сумм ввозных таможенных пошлин на правоотношения, возникшие в сфере недропользования в Республике Казахстан по контрактам, заключенным до 1 июля 2010 года. 2. Протокол о внесении изменений в Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств-членов таможенного союза от 5 июля 2010 года. 3. Решение о начале переговоров с Тунисской Республикой о заключении соглашения о свободной торговле. Тунис рассматривается как стратегическая точка выхода на быстрорастущий рынок Африки.

Фото: РИА «Новости»

4. Решение о начале переговоров с Республикой Сербией о заключении протокола о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли. Речь идет об упрощении требований к товаросопроводительным документам в действующем соглашении о свободной торговле. 5. Распоряжение «О реализации решения Высшего Евразийского экономического совета от 21 мая 2021 года № 7 „О перечне мер, направленных на унификацию законодательства государств — членов Евразийского экономического союза в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений“».

Интересно 6. Распоряжение «О представлении информации в соответствии с подпунктом пять пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий». 7. Распоряжение «О реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза».

8. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами — членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. 9. Распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета». 10. Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках Евразийского экономического союза (принят в рамках Евразийского экономического форума 28 мая 2026 года в Астане). Также были представлены доклады о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, о реализации планов по отдельным секторам услуг и об итогах двадцатилетней деятельности Евразийского банка развития. Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на декабрь 2026 года в Санкт-Петербурге.