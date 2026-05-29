Дипломатический марафон: как прошло заседание ВЕЭС с участием Путина в Астане
Владимир Путин посетил Астану с трехдневным государственным визитом с 27 по 29 мая 2026 года. В рамках поездки он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Как прошла встреча — в материале 360.ru.
Заседание ВЕЭС 2026
Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло 29 мая 2026 года в Астане во Дворце Независимости.
Это было первое заседание ВЕЭС в 2026 году и 26-е с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Казахстан председательствовал в органах объединения.
Участники ВЕЭС
В заседании в узком составе приняли участие:
- президент России Владимир Путин;
- президент Беларуси Александр Лукашенко;
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
- вице-премьер Армении Мгер Григорян (вместо премьер-министра Никола Пашиняна, который не приехал в связи с предстоящими в стране выборами).
В расширенном формате к обсуждению присоединились:
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
- вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса;
- министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак (как представители государств-наблюдателей);
- генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
С российской стороны также участвовали заместитель председателя правительства, член Совета Евразийской экономической комиссии Алексей Оверчук и помощник президента Юрий Ушаков.
Повестка и обсуждаемые вопросы
По данным председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, повестка включала 18 вопросов. Среди них:
- международное сотрудничество, торговля, цифровая трансформация и применение технологий искусственного интеллекта;
- таможенное регулирование, развитие агропромышленного комплекса (АПК), формирование общего рынка электроэнергии, либерализация услуг;
- распределение сумм ввозных таможенных пошлин;
- ежегодная информация об итогах международной деятельности ЕАЭС, либерализации рынка услуг, деятельности субъектов естественных монополий.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что заседание имеет особое значение, так как в этот день в 2014 году был подписан Договор, положивший начало ЕАЭС. Он подчеркнул, что союз сохраняет положительную динамику макроэкономического развития: по прогнозам, темпы прироста совокупного ВВП государств ЕАЭС в 2026–2027 годах составят около 2,5%.
Токаев также обозначил стратегические приоритеты, включая укрепление цифрового фундамента евразийской интеграции и масштабирование опыта цифровизации сельского хозяйства.
Александр Лукашенко в своем выступлении детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры его внедрения в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках ЕАЭС.
Отдельный вопрос касался участия Армении в ЕАЭС. Лидеры стран-участниц приняли совместное заявление, в котором выразили поддержку проведению в Армении референдума о ее членстве в организации или о продолжении евроинтеграции страны.
Подписанные документы
По итогам заседания главы государств подписали 12 международных документов. Среди них:
1. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части нераспространения его положений о распределении сумм ввозных таможенных пошлин на правоотношения, возникшие в сфере недропользования в Республике Казахстан по контрактам, заключенным до 1 июля 2010 года.
2. Протокол о внесении изменений в Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств-членов таможенного союза от 5 июля 2010 года.
3. Решение о начале переговоров с Тунисской Республикой о заключении соглашения о свободной торговле. Тунис рассматривается как стратегическая точка выхода на быстрорастущий рынок Африки.
4. Решение о начале переговоров с Республикой Сербией о заключении протокола о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли. Речь идет об упрощении требований к товаросопроводительным документам в действующем соглашении о свободной торговле.
5. Распоряжение «О реализации решения Высшего Евразийского экономического совета от 21 мая 2021 года № 7 „О перечне мер, направленных на унификацию законодательства государств — членов Евразийского экономического союза в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений“».
6. Распоряжение «О представлении информации в соответствии с подпунктом пять пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий».
7. Распоряжение «О реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза».
8. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами — членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса.
9. Распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета».
10. Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках Евразийского экономического союза (принят в рамках Евразийского экономического форума 28 мая 2026 года в Астане).
Также были представлены доклады о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, о реализации планов по отдельным секторам услуг и об итогах двадцатилетней деятельности Евразийского банка развития.
Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на декабрь 2026 года в Санкт-Петербурге.