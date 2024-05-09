Путин и Шойгу коротко поговорили после парада Победы в Москве | 360°

Власть 09 мая 2024, 11:11 Путин и Шойгу коротко поговорили после парада Победы в Москве РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин коротко поговорил с и. о. министра обороны Сергеем Шойгу после парада Победы. Торжественное мероприятие с участием военной техники прошло 9 мая на Красной площади в Москве.

После завершения парада Путин и Шойгу вместе прошли по Красной площади. Верховный главнокомандующий беседовал с и. о. министра.

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Также по дороге в Александровский сад глава государства переговорил с почетными гостями. Он обменялся парой слов с лидерами Таджикистана, Кубы и Гвинеи-Бисау.

Вместе с девятью лидерами иностранных государства Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В числе приглашенных был президент Белоруссии Александр Лукашенко, который приехал в Москву со шпицем Умкой.

Парад Победы смотрели по телевизору миллионы россиян из разных уголков страны. Торжественное мероприятие показали на Украине — его транслировали кабельные каналы в Одесской области.