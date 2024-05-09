Лукашенко приехал на парад Победы со шпицем Умкой | 360°

Общество 09 мая 2024, 11:07 Лукашенко приехал на парад Победы со шпицем Умкой РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится в числе приглашенных Владимиром Путиным почетных гостей, приехал в Москву со шпицем Умкой. Собака вместе с главой республики наблюдала за парадом на Красной площади с трибун.

Лукашенко прибыл в российскую столицу 8 мая. Он принял участие в работе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Утром 9 мая с коллегами из Киргизии, Казахстана, Таджикистана и других стран президент Белоруссии разместился на трибунах, откуда открывается вид на Красную площадь. Вместе с ним был шпиц Умка.

Путин с трибуны выступил с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что 9 Мая является священным праздником для России. Глава государства указал на великий подвиг советских солдат и работников тыла, без которых победа была бы невозможной.