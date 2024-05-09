Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата | 360°

Общество 09 мая 2024, 11:28 Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата Путин и главы 9 стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Вместе с ним в Александровский сад пришли лидеры Белоруссии, Казахстана, Республики Гвинея-Бисау, Лаоса, Кубы, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана.

От имени лидеров стран солдаты Кремлевского полка положили цветы к стелам городов-героев.

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После завершения гимна России лидеры стран и исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу склонили головы в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Почетными гостями на параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также мероприятие посетили президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.