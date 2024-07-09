Путин и Моди общались тет-а-тет около трех часов

Неформальное общение президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длилось около трех часов. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Вчера около трех часов Путин общался с Моди в неформальной обстановке, было достаточно содержательное общение. Общались один на один», — сказал Песков.

Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля. Премьер-министра Индии встретили в Москве с песнями и танцами. В этот же день Путин и Моди провели встречу в домашней обстановке: в подмосковной резиденции президента в Ново-Огареве они пили чай на свежем воздухе и разговаривали.

Российский лидер поздравил Моди с переизбранием на должность премьер-министра и высоко оценил его работу. Путин назвал коллегу энергичным и идейным человеком. Во вторник, 9 июля, главы двух государств проведут официальные переговоры в узком и широком составах.