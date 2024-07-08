Встреча Путина и Моди пройдет вечером 8 июля

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вечером 8 июля. Лидеры двух стран пообщаются в неформальной обстановке, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

«Они смогут пообщаться со свободной повесткой дня, один на один», — уточнил Песков.

После, 9 июля, Путин и Моди проведут переговоры в узком и широком составах. Однако заявлений для прессы не предусмотрено.

У российского президента на 8 июля запланирован международный телефонный разговор, сообщило РИА «Новости». Песков не уточнил, с кем именно, но пообещал сообщить подробности позже.

Ранее стало известно, что Путин на встрече с Моди в Москве обсудит тему разработки механизма быстрого перевода денег между двумя странами. Главы государств также затронут весь спектр многогранных межгосударственных отношений.