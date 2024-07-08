Встреча Путина и Моди пройдет вечером 8 июля

Кремль: Путин и Моди вечером 8 июля пообщаются неформально

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вечером 8 июля. Лидеры двух стран пообщаются в неформальной обстановке, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Они смогут пообщаться со свободной повесткой дня, один на один», — уточнил Песков.

После, 9 июля, Путин и Моди проведут переговоры в узком и широком составах. Однако заявлений для прессы не предусмотрено.

У российского президента на 8 июля запланирован международный телефонный разговор, сообщило РИА «Новости». Песков не уточнил, с кем именно, но пообещал сообщить подробности позже.

Ранее стало известно, что Путин на встрече с Моди в Москве обсудит тему разработки механизма быстрого перевода денег между двумя странами. Главы государств также затронут весь спектр многогранных межгосударственных отношений.

Жанна Фриске: 50 лет обаяния

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы

👙 Штрафы за купальник. Можно ли оголяться в городе?

Новые обитатели московских водоемов. Что делать, если нашел медузу в городе

«Шмурдяк» с европейской пропиской. Почему вино из Белоруссии раскритиковали в России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте