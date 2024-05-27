Путин и Мирзиеев начали переговоры в Узбекистане

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев 27 мая начали переговоры в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжатся в расширенном», — указано на сайте Кремля.

Главы государств обсудят планы по развитию российско-узбекистанских отношений, партнерства, обменяются мнениями, касающимися региональных проблем. После президенты подпишут пакет двусторонних документов.

Перед началом переговоров в Президентском дворце прошла церемония официальной встречи Владимира Путина.

Путин прилетел в Узбекистан в воскресенье, 26 мая. В аэропорту российского президента встретил его узбекский коллега Шавкат Мирзиеев. Государственный визит рассчитан на два дня. В планах — первое заседание Совета регионов России и Узбекистана с участием Путина и Мирзиеева.

Ранее Путин посетил Китай. Это была первая зарубежная поездка президента после инаугурации.