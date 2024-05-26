Путин прибыл в Узбекистан

Путин прилетел в Узбекистан на переговоры с руководством страны

Президент России Владимир Путин прилетел в Узбекистан, где состоятся переговоры с руководством страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В аэропорту главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиев. Государственный визит Путина продлится два дня — 26 и 27 мая.

В ходе переговоров стороны обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений и поднимут темы региональных проблем. С участием Путина и Мирзиеева пройдет и первое заседание Совета регионов России и Узбекистана.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что по итогам визита главы государства возможно подписание пакета двусторонних документов.

Практические вопросы подготовки визита Путин обсудил с Мирзиеевым в телефонном разговоре, который состоялся 21 мая.