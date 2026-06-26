Путин и Лукашенко не будут делать заявлений по итогам встречи на Валдае
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не планируют делать заявлений для прессы после встречи, которая сейчас проходит на Валдае. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
Также главы государств не намерены подписывать какие-либо документы, отметил Песков.
Белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом на встречу с российским коллегой. Во время визита в Минск министра иностранных дел Сергея Лаврова 14–15 июня он анонсировал скорую встречу с Путиным.
По информации белорусской стороны, главы государств обсудят двустороннее сотрудничество, а также ситуацию в России и в мире. Встреча проходит в резиденции Путина на озере Валдай.