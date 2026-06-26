Путин и Лукашенко не будут делать заявлений по итогам встречи на Валдае

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не планируют делать заявлений для прессы после встречи, которая сейчас проходит на Валдае. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

Также главы государств не намерены подписывать какие-либо документы, отметил Песков.

Белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом на встречу с российским коллегой. Во время визита в Минск министра иностранных дел Сергея Лаврова 14–15 июня он анонсировал скорую встречу с Путиным.

По информации белорусской стороны, главы государств обсудят двустороннее сотрудничество, а также ситуацию в России и в мире. Встреча проходит в резиденции Путина на озере Валдай.