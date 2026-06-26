Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию и вечером планирует встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого» .

Главы государств планируют обсудить двустороннее сотрудничество, а также ситуацию в России и в мире. Канал опубликовал также кадры вылета президента из аэропорта Минска.

Во вторник Лукашенко заявил премьер-министру Александру Турчину, что направляется в длительную командировку, не назвав точного адреса. Во время визита в Минск министра иностранных дел Сергея Лаврова 14–15 июня президент Белоруссии анонсировал скорую встречу с Путиным.

Ранее российский лидер в обращении к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии назвал взаимодействие двух стран на региональном уровне одним из ключевых слагаемых стратегического партнерства.