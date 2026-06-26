Путин и Лукашенко начали переговоры

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в формате тет-а-тет. Об этом сообщил белорусский телеграм-канал «Пул Первого» .

Встреча проходит в резиденции на озере Валдай. Главы государств планируют обсудить взаимодействие в различных сферах и международную повестку.

Лукашенко отправился в Россию днем с рабочим визитом. Несколько дней назад он сообщал премьер-министру Александру Турчину, что направляется в длительную командировку, но не уточнил страны назначения.

Ранее, во время визита в Минск министра иностранных дел Сергея Лаврова, белорусский лидер рассказал, что общается с Путиным практически каждый день и скоро увидится с ним лично.