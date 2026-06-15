Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести встречу в обозримом будущем. Об этом заявил глава республики на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщило агентство БелТА .

По словам Лукашенко, главы государств общаются практически ежедневно.

«В ближайшее время мы договорились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются», — отметил политик.

Он подчеркнул, что у них есть четкая договоренность: если правительства не могут решить какие-то вопросы, то они остаются на контроле двух президентов. Именно по такому пути, отметил Лукашенко, они и двигаются.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск 14 июня. В ходе поездки он также встретится с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.