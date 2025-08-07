Президент России Владимир Путин выразил готовность к личной встрече с Дональдом Трампом. Об этом сообщил корреспондент Fox News Питер Дуси со ссылкой на источники в Белом доме.

Послание Путина американскому лидеру якобы передал спецпосланник Стив Уиткофф, побывавший в Москве. По данным телеканала, Трамп поддержал инициативу, заявив, что готов встретиться уже на следующей неделе — при условии, что результатом станет окончание конфликта на Украине.

После этого Трамп провел переговоры с рядом европейских лидеров, а также с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить возможную встречу с Путиным.

Ранее The New York Times сообщила, что Трамп также рассматривает возможность трехсторонней встречи с участием Зеленского. Впрочем, источник CNN в Белом доме отметил, что организация такого саммита может столкнуться с трудностями из-за необходимости предварительных согласований.

В социальной сети TruthSocial Трамп заявил, что состоявшаяся сегодня встреча Путина с Уиткоффом прошла продуктивно.