Путин через Уиткоффа передал Трампу пожелание встретиться — Белый дом
Белый дом: Путин через Уиткоффа передал Трампу пожелание встретиться
Президент России Владимир Путин выразил готовность к личной встрече с Дональдом Трампом. Об этом сообщил корреспондент Fox News Питер Дуси со ссылкой на источники в Белом доме.
Послание Путина американскому лидеру якобы передал спецпосланник Стив Уиткофф, побывавший в Москве. По данным телеканала, Трамп поддержал инициативу, заявив, что готов встретиться уже на следующей неделе — при условии, что результатом станет окончание конфликта на Украине.
После этого Трамп провел переговоры с рядом европейских лидеров, а также с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить возможную встречу с Путиным.
Ранее The New York Times сообщила, что Трамп также рассматривает возможность трехсторонней встречи с участием Зеленского. Впрочем, источник CNN в Белом доме отметил, что организация такого саммита может столкнуться с трудностями из-за необходимости предварительных согласований.
В социальной сети TruthSocial Трамп заявил, что состоявшаяся сегодня встреча Путина с Уиткоффом прошла продуктивно.