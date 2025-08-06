Трамп захотел срочно провести встречу с Путиным после визита Уиткоффа в Россию

NYT: Трамп захотел срочно провести встречу с Путиным после визита Уиткоффа

Американский лидер Дональд Трамп планирует срочную встречу с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

После переговоров с российским лидером американский президент намерен встретиться с Владимиром Зеленским. Издание уточняет, что обе встречи могут состояться в ближайшие дни.

Трамп также рассматривает возможность трехсторонних переговоров с участием Путина и Зеленского. В NYT подчеркнули, что инициатива исходит лично от американского лидера.

Ранее Трамп в социальной сети TruthSocial заявил, что состоявшаяся сегодня, 6 августа, встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве прошла продуктивно.