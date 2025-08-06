Трамп захотел срочно провести встречу с Путиным после визита Уиткоффа в Россию

Американский лидер Дональд Трамп планирует срочную встречу с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.
После переговоров с российским лидером американский президент намерен встретиться с Владимиром Зеленским. Издание уточняет, что обе встречи могут состояться в ближайшие дни.
Трамп также рассматривает возможность трехсторонних переговоров с участием Путина и Зеленского. В NYT подчеркнули, что инициатива исходит лично от американского лидера.
Ранее Трамп в социальной сети TruthSocial заявил, что состоявшаяся сегодня, 6 августа, встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве прошла продуктивно.
Системы водоснабжения и водоотведения модернизируют в Истре
Трамп сообщил Мерцу подробности встречи Путина и Уиткоффа
Пенсионеры из Истры приняли участие в творческом фестивале
Трамп шокировал резкой угрозой России
Спортсмены из Истры приняли участие во всероссийском ультрамарафоне
Уголовное дело об умышленном повреждении имущества направили в суд в Подольске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте