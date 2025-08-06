Трамп заявил о большом прогрессе на встрече Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве прошла продуктивно. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Был достигнут большой прогресс!» — подчеркнул президент США.

Он также отметил, что проинформировал некоторых европейских союзников о результатах переговоров. По словам Трампа, все согласны с тем, что конфликт необходимо завершить, и работа в этом направлении продолжится в ближайшие дни и недели.

Ранее в Белом доме также положительно оценили переговоры. Встреча в Кремле длилась около трех часов. В центре внимания были украинский кризис и перспективы стратегического взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.