Путин анонсировал новую инвестиционную платформу БРИКС

Новая инвестиционная платформа БРИКС позволит привлекать долгосрочные капиталы в страны объединения и экономики партнеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате БРИКС+, сообщило РИА «Новости» .

По словам главы государства, механизм будет опираться на современные финансовые технологии, включая цифровые активы. Он позволит привлекать не только государственные, но и частные средства.

Путин подчеркнул, что капиталы смогут приходить и в экономики партнеров объединения на Глобальном Юге и Востоке.

Главным ресурсом развития БРИКС президент назвал взаимодополняемость экономик стран.

Российский лидер прибыл в Нью-Дели в пятницу с трехдневным визитом. Саммит БРИКС проходит в индийской столице 12–13 сентября. По итогам встречи члены объединения подписали совместную декларацию.