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    Путин раскрыл главный ресурс для развития БРИКС

    Путин назвал взаимодополняемость экономик главным ресурсом БРИКС

    Фото: РИА «Новости»

    Взаимодополняемость экономик стран — членов БРИКС остается одним из главных не задействованных в полной мере ресурсов для развития сообщества. Об этом на заседании в формате БРИКС+ в рамках саммита в Нью-Дели заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, различия в специализации и структуре национальных экономик создают возможности для расширения практического сотрудничества.

    «Фактически речь о формировании платформы роста БРИКС, которая органично сочетала бы конкурентные преимущества экономик», — отметил глава государства.

    Путин уточнил, что речь идет о формировании новых производственных цепочек, развитии технологий и услуг, а также выходе на новые рынки.

    Саммит БРИКС проходит 12–13 сентября в Нью-Дели. Российский лидер прилетел в индийскую столицу с трехдневным визитом для участия в мероприятиях форума.