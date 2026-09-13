Путин раскрыл главный ресурс для развития БРИКС

Взаимодополняемость экономик стран — членов БРИКС остается одним из главных не задействованных в полной мере ресурсов для развития сообщества. Об этом на заседании в формате БРИКС+ в рамках саммита в Нью-Дели заявил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, различия в специализации и структуре национальных экономик создают возможности для расширения практического сотрудничества.

«Фактически речь о формировании платформы роста БРИКС, которая органично сочетала бы конкурентные преимущества экономик», — отметил глава государства.

Путин уточнил, что речь идет о формировании новых производственных цепочек, развитии технологий и услуг, а также выходе на новые рынки.

Саммит БРИКС проходит 12–13 сентября в Нью-Дели. Российский лидер прилетел в индийскую столицу с трехдневным визитом для участия в мероприятиях форума.