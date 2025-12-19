Прямая линия с Путиным закончилась, президент ответил на более чем 80 вопросов

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» закончилась. Она продлилась более четырех часов, президент ответил на более чем 80 вопросов.

Мероприятие проходило в Гостином Дворе в Москве. Программа традиционно объединила прямую линию президента с большой пресс-конференцией. На ней вопросы задавали не только присутствующие в зале журналисты, но и простые россияне. Сбор обращений закончился с моментом окончания программы.

Владимир Путин отвечал на вопросы и обращения 4 часа 27 минут. В эфире прозвучали ответы на более чем 80 вопросов. В центре внимания — конфликт на Украине, участники СВО и проблемы семей.

Некоторые вопросы решались еще до окончания программы. Вдова участника СВО из Новосибирска пожаловалась, что с прошлого года не может получить выплаты и удостоверение члена семьи погибшего в силу бюрократических препонов. Главе государства пришлось извиняться за нерасторопность чиновников. Вопрос решился в течение нескольких часов: региональное Министерство труда и соцразвития отчиталось, что все положенные выплаты начислены и произведены.

Также обсудили животрепещущую тему иностранных мессенджеров. Путин отметил, что у них есть одна проблема — несоблюдение российского законодательства. После запуска MAX страна достигла полного цифрового суверенитета, подчеркнул глава государства.

Подводя итоги, Путин отметил, что оценивать его работу и работу его команды должны люди. Он добавил, что не собирает никаких материалов для написания мемуаров.