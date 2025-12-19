Путин объявил о цифровом суверенитете России после запуска MAX

Путин: Россия вошла в тройку стран с цифровым суверенитетом после запуска MAX

Россия имела все необходимые инструменты для качественного развития цифровой инфраструктуры, кроме мессенджера. После запуска MAX страна достигла полного цифрового суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года».

Глава государства подчеркнул, что теперь в мире есть три страны, обладающие цифровым суверенитетом: США, Китай и Россия.



«У нас, в принципе, все инструменты цифровой сферы были. Кроме мессенджера. И теперь можно с уверенностью сказать, и это важно, что Россия добилась полного цифрового суверенитета», — заявил Путин.

Президент добавил, что у мессенджера MAX есть свои конкуренты.В их числе Telegram и другие иностранные приложения.

Но у них есть одна проблема — не полное соблюдение российского законодательства.

«Конкуренция всегда нужна, и я уверен, что конкуренция будет», — подытожил Путин.