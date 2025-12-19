Задавшей вопрос Путину вдове участника СВО из Новосибирска произвели все выплаты

Вдове участника СВО из Новосибирска, которая задала вопрос президенту на программе «Итоги года с Владимиром Путиным», произвели все выплаты. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное Министерство труда и соцразвития.

«Назначена пенсия по потере кормильца супруге и детям погибшего военнослужащего и передана для выплаты в кредитное учреждение, оформлены удостоверения члена семьи погибшего супруге и детям», — отчитались в ведомстве.

Муж сибирячки погиб в январе 2024 года. Воспитывающая двух детей женщина рассказала, что за год не смогла получить положенные выплаты и удостоверение члена семьи погибшего в силу бюрократических препонов.

Путин в рамках прямой линии извинился перед вдовой погибшего ветерана спецоперации за нерасторопность чиновников. Глава государства пообещал, что женщина получит все выплаты в ближайшее время.