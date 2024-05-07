Приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина расценили как сигнал | 360°

Власть 07 мая 2024, 11:31 Приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина расценили как сигнал Рябков: приглашение недружественных стран на инаугурацию стало сигналом России РИА «Новости»

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Россия пригласила представителей недружественных стран на церемонию инаугурации президента Владимира Путина. Это не только проявление вежливости, но и определенный сигнал, заявил в эфире Первого канала замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Решение пригласить геополитических противников, по его словам, далось нелегко. Рябков заявил, что россияне — люди вежливые во всех смыслах и привыкшие соблюдать протокол.

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«Думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, — это тоже определенный сигнал с нашей стороны», — сказал он.

Пятая инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. Он одержал победу на выборах в марте, набрав 87,28% голосов. В церемонии примут участие руководители диппредставительств, которые находятся в Москве. Агентство Reuters сообщило, что британские дипломаты отвергли приглашение.