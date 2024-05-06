Стало известно, кто примет участие в инаугурации президента России | 360°

06 мая 2024, 17:07
Стало известно, кто примет участие в инаугурации президента России
На инаугурацию президента РФ пригласили глав аккредитованных диппредставительств
На инаугурацию президента России пригласили глав всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
«Вы знаете, инаугурация у нас носит внутригосударственный характер, и уже по традиции приглашают глав диппредставительств, присутствующих в Москве», — сказал он.
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По словам Ушакова, речь идет об аккредитованных в столице главах дипмиссий.
Церемонию инаугурации выбранного президента России назначили на 7 мая. Она пройдет в Кремле и начнется, предположительно, в 12:00. На церемонию пригласили членов правительства, депутатов Госдумы и сенаторов. В ней также примут участие руководители администрации главы государства, судьи КС и представители дипломатического корпуса. Будут присутствовать на инаугурации и другие представители власти, а также звезды шоу-бизнеса и спорта.
Президент Владимир Путин перед церемонией вступления в должность провел заключительную встречу с правительством. В ходе выступления он поблагодарил членов кабмина за совместную работу и напомнил о вызовах, с которыми столкнулась Россия.
Россия
Владимир Путин
Москва
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