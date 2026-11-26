Прием вопросов президенту в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» через чат-бот в мессенджере «Макс» начнется в 00:00 по московскому времени 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», — заявили в Кремле.

Задать вопрос может любой желающий — через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40. Для звонков из других стран предусмотрены отдельные номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.

Обращения главе государства в формате текста и видео можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также доступен чат-бот в «Максе».

Итоги года с Владимиром Путиным» состоятся 10 декабря в 12:00. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мероприятие проведут пораньше из-за напряженного графика главы государства.