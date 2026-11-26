Песков: Путин пока не принял решение об участии в саммите G20

Президент России Владимир Путин пока не принял решение о своем участии в саммите G20 в Майами. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге .

«Решение о посещении саммита „Большой двадцатки“ в Майами президентом еще не принято», — отметил пресс-секретарь.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила приглашение на саммит G20 в США. Он добавил, что российский лидер примет решение о посещении мероприятия после трехсторонней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября.