Глава государства назвал субмарины этого проекта одной из важнейших составляющих российского Военно-морского флота. «Ясень-М» — современная техника, она соответствует и требованиям, которые выдвигаются и к следующим поколениям подлодок.

«Ясень-М» могут действовать не только в акватории морей у территории России, но и в любом океане мира. Засечь такие субмарины крайне сложно. В арсенале подлодки в числе прочего есть и ракеты «Циркон». Президент Владимир Путин отметил высокую мощность и точность этого оружия.

С этими заявлениями глава государства выступил в пятницу, 27 ноября. Президент России принял участие в церемонии поднятия флага на подводном крейсере «Пермь». Он вошел в состав российского флота.

«Ясень-М» — это российский проект многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения. Они могут атаковать надводные и подводные корабли, а также наземные объекты.

«Пермь» стала пятой подлодкой этой серии и первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Пресса еще в 2020 году называла проект «Ясень-М» как самую опасную субмарину России.