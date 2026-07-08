Правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки

Правительство приняло решение отложить ряд плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и задействовать дополнительные мощности. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его процитировал ТАСС .

Ряд ремонтов перенесли на более поздний срок для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

«Во-первых, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов», — подчеркнул Новак.

Ранее в России установили запрет на экспорт дизельного топлива. На совещании президента Владимира Путина с членами правительства Новак напомнил о летнем пике спроса и внеплановых ремонтах НПЗ. Ранее он назвал ситуацию с горючим напряженной.