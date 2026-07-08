Власти России ввели запрет на экспорт дизеля

Российские власти запретили экспортировать дизельное топливо, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Эта мера позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Также в июле Россия начнет импортировать нефтепродукты из соседних стран, добавил Новак.

Вице-премьер сообщил, что в последние недели спрос на топливо увеличился на треть, из-за этого на АЗС легли дополнительные нагрузки. Ситуацию удалось частично стабилизировать, но она остается непростой.

Ранее Новак потребовал от нефтяных компаний направить больше топлива в регионы, где возникли сложности со снабжением. Большой дефицит испытывают Иркутская область и Забайкальский край, отметил он.