Посол России Станиславов назвал эскалацией высылку 10 дипломатов из Венгрии

Посол России в Венгрии Станиславов пообещал ответ на высылку 10 дипломатов

Решение венгерского правительства выслать 10 сотрудников посольства России — это необоснованный и крайне враждебный шаг. Об этом заявил глава российского дипломатического представительства в Будапеште Евгений Станиславов .

По его словам, решение венгерского правительства свидетельствует о том, что новые власти страны находятся в плену антироссийских фобий.

Станиславов также подчеркнул, что заявления Будапешта о готовности поддерживать диалог с Москвой и развивать прагматичное сотрудничество ничего не стоят.

«Этот крайне недружественный шаг является беспрецедентной необоснованной эскалацией с венгерской стороны, и ему будет дан достойный ответ», — добавил посол.

Ранее венгерское правительство обозначило Россию как угрозу для Венгрии и Европы в целом. В подписанных премьер-министром страны Петером Мадьяром директивах указано, что опасность несет проведение специальной военной операции.