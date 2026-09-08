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    Посол России Станиславов назвал эскалацией высылку 10 дипломатов из Венгрии

    Посол России в Венгрии Станиславов пообещал ответ на высылку 10 дипломатов

    Посольством РФ в Венгрии
    Фото: Посольством РФ в Венгрии

    Решение венгерского правительства выслать 10 сотрудников посольства России — это необоснованный и крайне враждебный шаг. Об этом заявил глава российского дипломатического представительства в Будапеште Евгений Станиславов.

    По его словам, решение венгерского правительства свидетельствует о том, что новые власти страны находятся в плену антироссийских фобий.

    Станиславов также подчеркнул, что заявления Будапешта о готовности поддерживать диалог с Москвой и развивать прагматичное сотрудничество ничего не стоят.

    «Этот крайне недружественный шаг является беспрецедентной необоснованной эскалацией с венгерской стороны, и ему будет дан достойный ответ», — добавил посол.

    Ранее венгерское правительство обозначило Россию как угрозу для Венгрии и Европы в целом. В подписанных премьер-министром страны Петером Мадьяром директивах указано, что опасность несет проведение специальной военной операции.