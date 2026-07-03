Посол России в Британии Андрей Келин скоро завершит дипломатическую миссию

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил о скором завершении своей дипломатической миссии в Лондоне. Об этом он рассказал в интервью ТАСС .

«Действительно, я скоро завершаю свою командировку», — заявил Келин.

Дипломат возглавляет посольство с ноября 2019 года и за это время застал четырех британских премьеров: Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера. Келин не исключил, что успеет поработать еще несколько дней при новом главе правительства.

Действующий премьер Кир Стармер объявил о решении покинуть пост 22 июня. Пока о желании участвовать в гонке заявил только бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм. Если других кандидатов от Лейбористской партии не появится, он станет премьером уже 20 июля.

Ранее Стармера уличили в желании стать генеральным секретарем НАТО в 2028 году.