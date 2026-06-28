Стармера уличили в стремлении стать генсеком НАТО в 2028 году

Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер может попытаться стать генеральным секретарем НАТО в 2028 году. Об этом написало издание Observer.

«Есть сведения о том, что он (Стармер — прим. ред.) заинтересован в получении должности генерального секретаря НАТО, которая становится вакантной в 2028 году», — сообщило издание.

Для того, чтобы претендовать на это пост, Стармеру после ухода с поста нужно остаться депутатом палаты общин от партии лейбористов. Также ему нужно будет заручиться поддержкой Лондона и нового британского премьер-министра.

Стармер объявил о намерении уйти со своей должности 22 июня. Около сотни депутатов-лейбористов призвали его принять это решение после провала партии на местных выборах в мае.