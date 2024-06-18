Появились кадры прибытия Путина в Якутию

Президент прибыл в Якутию на самолете Ил-76. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Якутска. Глава государства спустился с трапа, где его ждали представители региона. Путина сопроводили до машины.

У российского лидера запланирована насыщенная программа. Как отметили «Известия», Путин пообщался с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский 2030» и деятелями культуры. Также президент ознакомился с достижениями Якутии в сфере информационных технологий и креативной индустрии.

Вскоре президент проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Путин рассказал, что зимние якутские морозы его напугали. Во время его первой поездки в регион было -50 градусов.