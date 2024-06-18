Дальневосточную ипотеку сохранят и расширят на участников СВО
Путин: программу дальневосточной ипотеки сохранят и расширят на участников СВО
Программа дальневосточной ипотеки будет сохраняться, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание, что ее расширят на участников специальной военной операции, сообщило РИА «Новости».
Тему этой ипотечной программы президент поднял на встрече с жителями Дальнего Востока.
«Сохранили ипотеку под 2% и будем держать ее в таком качестве, в таком виде. <…> И мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО», — подчеркнул Путин.
В сентябре минувшего года глава государства отметил необходимость повышения верхней планки дальневосточной ипотеки до девяти миллионов рублей.
«Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, а именно — поднять верхнюю планку кредита до девяти миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров», — заявил он время выступления на полях ВЭФ.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков позже назвал сроки изменения дальневосточной ипотеки. По его словам, увеличение кредитного потолка, а также включение в программу сотрудников оборонно-промышленного комплекса, произойдет до конца 2023 года, отметил РБК.
«Мы сделаем это до Нового года. Дальневосточная ипотека — это важнейшая программа для всех дальневосточников и бизнеса», — пояснил Чекунков.