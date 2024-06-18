Дальневосточную ипотеку сохранят и расширят на участников СВО

Программа дальневосточной ипотеки будет сохраняться, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание, что ее расширят на участников специальной военной операции, сообщило РИА «Новости» .

Тему этой ипотечной программы президент поднял на встрече с жителями Дальнего Востока.

«Сохранили ипотеку под 2% и будем держать ее в таком качестве, в таком виде. <…> И мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО», — подчеркнул Путин.

В сентябре минувшего года глава государства отметил необходимость повышения верхней планки дальневосточной ипотеки до девяти миллионов рублей.

«Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, а именно — поднять верхнюю планку кредита до девяти миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров», — заявил он время выступления на полях ВЭФ.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков позже назвал сроки изменения дальневосточной ипотеки. По его словам, увеличение кредитного потолка, а также включение в программу сотрудников оборонно-промышленного комплекса, произойдет до конца 2023 года, отметил РБК.

«Мы сделаем это до Нового года. Дальневосточная ипотека — это важнейшая программа для всех дальневосточников и бизнеса», — пояснил Чекунков.