Путин назвал перспективным беспилотный авиатранспорт на Дальнем Востоке

Использование беспилотного авиатранспорта на Дальнем Востоке — перспективное направление. На это указал президент Владимир Путин на встрече с местными жителями. Его процитировало РИА «Новости» .

«Беспилотный авиационный транспорт — это очень перспективное для таких расстояний направление деятельности», — сказала глава государства.

По его словам, этот вопрос стоит на повестке дня. Президент обещал «подтолкнуть вперед» тему после встречи.

Также Путин указал на успехи в использовании беспилотников на фронте. Он рассказал, что ознакомился с дронами, которые выпускают в Якутии, на выставке.

Президент подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения БПЛА могут что угодно принести или сбросить. В России, по его данным, открыли уже около 10 центров по развитию беспилотной авиации. Их продолжат создавать том числе и в Дальневосточном федеральном округе.

На встрече Путин затронул вопрос кредитования. По его словам программу дальневосточной ипотеки сохранят. Более того, ее расширят и на участников спецоперации.