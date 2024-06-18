«Думал, уши сломаются». Путин рассказал о страхе перед морозами Якутии
Путин признался в необоснованном страхе перед якутскими морозами
Зимние морозы в Якутии серьезно напугали президента России Владимира Путина во время первой поездки в республику. Об этом глава государства рассказал на встрече со специалистами, работающими на Дальнем Востоке. Видео с рассказом президента опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.
Путин признался, что, когда оказался на улице при температуре -50, боялся за свои уши. Главе государства казалось, что они отвалятся.
«Я помню, зимой приезжал, минус 50. До ушей боялся дотрагиваться — думал, сломаются. Но ничего!» — рассказал Путин.
Авторы Telegram-канала «Вы слушали Маяк» опубликовали кадры первой поездки Путина в Якутию в январе 2006 года. На кадрах видно, что глава государства находился на улице без шапки, а голову покрывал капюшоном парки.
О планах Путина посетить Якутию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал еще в конце апреля. Сам глава государства жаловался журналистам, что не смог полететь в регион зимой. Президент пояснил, что ему отказали пилоты, которые испугались сажать самолет при эффекте тумана, который появляется в замерзающем воздухе.