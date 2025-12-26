Погибших при взрыве в Москве полицейских похоронили

Погибших при взрыве в Москве сотрудников полиции проводили в последний путь. Церемония прошла на Михневском кладбище. Как сообщил корреспондент 360.ru с места событий, их похоронили на Аллее Славы.

Ранее в деревне Липитино городского округа Ступино состоялось прощание с лейтенантом полиции Ильей Климановым. Панихида прошла в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Проститься с погибшим пришли родные, коллеги и жители района — к храму с утра собирались люди.

Илья Климанов и его напарник Максим Горбунов погибли 24 декабря в Москве, недалеко от места подрыва автомобиля генерала Фанила Сарварова. Оба инспектора ДПС стали жертвами взрыва самодельного устройства, заложенного в служебную машину. Полицейским было 24 и 25 лет.

Как отмечают близкие, Климанов и Горбунов знали друг друга с детства, жили в одном доме в поселке Михнево и вместе пошли служить. Их гибель стала тяжелой потерей для семей, сослуживцев и всего поселка.