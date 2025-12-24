Сотрудники ДПС, погибшие при подрыве авто в Москве, выросли в одном доме

Сотрудники полиции, погибшие сегодня ночью при подрыве служебного автомобиля, всю жизнь знали друг друга. По данным «Осторожно, новости» , инспекторы ДПС выросли в одном доме.

Илье Климанову было 24 году, Максиму Горбунову — 25 лет. У него осталась супруга и девятимесячная дочка.

Почти всю жизнь они прожили в одном доме на улице Победы в поселке Михнево. Климанов занимался футболом и играл на региональном уровне, Горбунов увлекался автомобилями, рассказал источник канала.

После поступления на службу в МВД Климанов переехал в столицу, Горбунов остался с семьей в родном поселке.

По факту подрыва авто возбудили дело. Известно, что преступник, установивший СВУ на машину ДПС, тоже погиб. Расследование продолжается.