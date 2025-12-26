В Подмосковье началось прощание с полицейским, погибшим при взрыве в Москве

Прощание с погибшим при взрыве в Москве полицейским проходит в Ступинском округе

В деревне Липитино городского округа Ступино началось прощание с лейтенантом полиции Ильей Климановым, который погиб при взрыве в Москве. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Траурная церемония проходит в церкви Успения Пресвятой Богородицы. На кадрах видно, что к месту стягиваются желающие проститься с покойным инспектором.

Климанов и его напарник Максим Горбунов погибли 24 декабря недалеко от места, где подорвали автомобиль генерала Фанила Сарварова.

Сотрудникам ДПС было 24 года и 25 лет. Они всю жизнь знали друг друга и жили в одном доме на улице Победы в поселке Михнево. Климанов играл в футбол, Горбунов увлекался автомобилями. Они стали жертвами подрыва СВУ, заложенного жертвой мошенников в служебную машину.