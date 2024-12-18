Задержанным оказался гражданина Узбекистана. Он объяснил силовикам, что украинские службы предложили ему за преступление паспорт европейского государства и 100 тысяч долларов.

Ранее 18 декабря стало известно о задержании уроженца Узбекистана по подозрению в совершении убийства генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. В СК заявляли, что исполнитель заложил взрывное устройство в электросамокат, его привели дистанционным способом, когда Кириллов и его помощник Илья Поликарпов вышли из дома на Рязанском проспекте.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что подрыв Кириллова стал актом терроризма, не имеющим военного значения. Он подчеркивал, что киевский режим даже не пытался скрыть свою причастность к подрыву.