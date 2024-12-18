Кремль назвал киевский режим заказчиком убийства генерала Кириллова

Заказчики и организаторы теракта, при котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощь Илья Поликарпов, хорошо известны. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия ведет непримиримую борьбу с этими заказчиками в лице киевского режима.

«Разумеется, мы знаем кто является заказчиками этого теракта. И мы боремся с этими заказчиками и боремся с этим нацистским режимом», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что специальные службы и правоохранительные органы сработали эффективно и быстро, отвечая на вопрос о задержании подозреваемого в убийстве Кириллова.

«Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы», — добавил Песков, отметив, что с момента начала следственных действий прошло не так много времени, но уже многое стало известно.

Начальник войск РХБЗ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве заминированного самоката около дома на Рязанском проспекте в Москве. Следователи завели уголовное дело о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Подозреваемого в организации теракта задержали в среду, 18 декабря.

В пресс-службе Следственного Комитета заявили, что силовики задержали гражданина Узбекистана 1995 года рождения, подозреваемого в минировании самоката и организации взрыва, в котором погиб Кириллов с помощником. В ходе допроса задержанный признался, что его завербовали украинские спецслужбы. За организацию и выполнение теракта ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.