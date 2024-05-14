Песков заявил, что следствие занимается разбирательствами в Минобороны | 360°

Важное 14 мая 2024, 12:19 Песков заявил, что следствие занимается разбирательствами в Минобороны Кремль: разбирательствами в Минобороны России занимаются следственные органы РИА «Новости»

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Все разбирательства в Минобороны находятся в зоне ответственности следственных органов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Разбирательствами в Минобороны занимаются следственные органы», — процитировало его агентство.

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В Кремле нет опасений, что кадровые перестановки в Минобороны могут внести дезорганизацию в действия российских войск.

Ранее Путин подписал указ об освобождении от должности секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Его должность занял экс-глава Минобороны Сергея Шойгу. На пост министра обороны России выдвинули Андрея Белоусова.

Песков прокомментировал новое назначение Шойгу. Официальный представитель Кремля отметил, что должность является высоким государственным постом с широким объемом задач. Говорить о «понижении Шойгу» — неуместно.