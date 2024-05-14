Песков заявил, что следствие занимается разбирательствами в Минобороны | 360°

14 мая 2024, 12:19
Песков заявил, что следствие занимается разбирательствами в Минобороны
Кремль: разбирательствами в Минобороны России занимаются следственные органы
Все разбирательства в Минобороны находятся в зоне ответственности следственных органов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«Разбирательствами в Минобороны занимаются следственные органы», — процитировало его агентство.
Реклама
В Кремле нет опасений, что кадровые перестановки в Минобороны могут внести дезорганизацию в действия российских войск.
Ранее Путин подписал указ об освобождении от должности секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Его должность занял экс-глава Минобороны Сергея Шойгу. На пост министра обороны России выдвинули Андрея Белоусова.
Песков прокомментировал новое назначение Шойгу. Официальный представитель Кремля отметил, что должность является высоким государственным постом с широким объемом задач. Говорить о «понижении Шойгу» — неуместно.
Дмитрий Песков
Россия
Реклама
Реклама