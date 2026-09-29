FT: шесть стран ЕС выдвинули ультиматум по новому бюджету

Нидерланды, ФРГ, Швеция, Австрия, Дания и Финляндия выступили с требованием сократить новый долгосрочный бюджет объединения на сотни миллиардов евро. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление, оказавшееся в распоряжении журналистов.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц совместно с еще пятью лидерами стран ЕС пригрозили воспрепятствовать утверждению семилетнего финансового плана, если им не гарантируют сокращение расходов.

Окончательную версию бюджета на 2028-2034 годы страны сообщества обязаны согласовать до конца года. Новый проект внесет осенью Ирландия, председательствующая в Совете ЕС во втором полугодии 2026-го.

Страны намерены направить деньги в оборонную отрасль и инновационные компании, при этом урезав финансирование сельского хозяйства и бедных регионов Европы, объясняя это вызовами, связанными с экономикой и безопасностью.

Ранее Служба внешней разведки России уличила ЕС в планах создать новую структуру для воровства российских активов.