Песков заявил, что Путин максимально далек от популизма

Президент России Владимир Путин не склонен к популизму, но при этом ему удается поддерживать высокий уровень доверия со стороны граждан. Такое заявление сделал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это притом что это президент, который абсолютно далек от популизма. Потому что Путин и популизм — это две несовместимые вещи, понятия. И будучи далеким от популизма, он все равно сохраняет такой уровень поддержки населения», — заявил Песков.

Также Песков отметил, что Путин всегда демонстрирует последовательный подход к своей работе. Он напомнил, что президентский срок Путина составляет уже 25 лет и уровень поддержки его деятельности среди населения является беспрецедентно высоким.

Ранее Путин вручил медали Героя России участникам специальной военной операции в День защитника Отечества. Также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Глава государства подчеркнул, что российские воины проявляют мужество в борьбе за правду и справедливость, за свободу и независимость своей Родины.