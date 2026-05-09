Песков заявил, что празднование Дня Победы прошло без провокаций

Попыток срыва празднования Дня Победы 9 Мая не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ничего не пытались, все хорошо», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Киев ждет массированный ракетный удар в случае попытки срыва празднования 9 Мая.

В 10:00 на Красной площади начался парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году он прошел в новом формате — без военной техники и кадетов. Минобороны объяснило решение соображениями безопасности.

Впервые в шествии приняли участие бойцы войск беспилотных систем. Они прошли по брусчатке Красной площади вместе со своими боевыми товарищами.

После парада президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. К нему присоединились зарубежные лидеры. Они почтили память погибших воинов минутой молчания.