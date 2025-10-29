Песков заявил, что «Орешник» позволит Белоруссии ощутить себя в безопасности

Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии позволит республике «буквально завтра» почувствовать себя защищенной на фоне звучащих из Европы угроз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС .

По его словам, достаточно «один день внимательно послушать заявления» из Прибалтики, Польши, Франции и Великобритании, чтобы понять важность комплекса для союзного государства.

Песков также прокомментировал слова Александра Лукашенко о возможной приостановке размещения «Орешника», если в Европе будут приняты аналогичные меры по снижению напряженности.

«Если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, конечно же, не нужны дополнительные меры защиты», — отметил он.

Ранее Песков напомнил, что размещение комплекса в Белоруссии было согласовано еще около полугода назад — во время визита Владимира Путина в Минск и совместной пресс-конференции лидеров.

Накануне пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что «Орешник» заступит на боевое дежурство в декабре 2025 года. Инфраструктура почти готова. Лукашенко подчеркивал, что решение является ответом на усиление НАТО в регионе, но Минск допускает пересмотр шагов при условии зеркальной деэскалации в Европе.