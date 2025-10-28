В Белоруссии назвали сроки размещения «Орешника»

Ракетный комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

«В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство», — сказала она.

По словам Эйсмонт, подготовка инфраструктуры близка к завершению, а споры вокруг необходимости размещения комплекса считаются закрытыми.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что размещение «Орешника» — ответ на эскалацию в Европе. Он допускал возможность приостановки этого решения, если европейские страны пойдут на аналогичные.

В частности Лукашенко напомнил о предложении шесть лет назад разработать декларацию по неразмещению ракет средней дальности в Европе. Белорусский лидер также призвал остановить гонку вооружений и отметил, что Минск и Москва не заинтересованы в усилении напряженности.