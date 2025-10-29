Песков заявил, что Путин объяснил решение о размещении «Орешника» в Белоруссии

Выбор Белоруссии для размещения нового российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» обсуждался еще около полугода назад, написало РИА «Новости» . Соответствующие договоренности Владимир Путин озвучил во время визита в Минск, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин был Минске — и об этом шла речь. Путин давал объяснение на этот счет. В Минске была совместная пресс-конференция двух лидеров, там об этом говорилось», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что «Орешник» поставят на боевое дежурство в республике в декабре 2025 года. Подготовка инфраструктуры, по ее словам, находится на завершающей стадии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснял размещение комплекса ответом на наращивание вооружений в Европе, но допускал возможность пересмотра решения, если европейские страны пойдут на аналогичные шаги деэскалации. Он также призвал остановить гонку вооружений и отметил, что Москва и Минск не заинтересованы в росте напряженности.