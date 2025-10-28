Лукашенко предложил Европе условие, при котором не будет размещать «Орешник»

Белоруссия размещает ракетный комплекс «Орешник» на своей территории, чтобы защититься от угроз со стороны Запада. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время выступления на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об „Орешнике“ прекратятся. Но не хотят», — заявил он.

Белорусский лидер подчеркнул, что никому не угрожает и всегда открыт к конструктивному диалогу.

Ранее журналисты заметили, что Лукашенко разместил модель ракетного комплекса у себя в рабочем кабинете. Он уточнил, что «Орешник» встанет на вооружение в Белоруссии до конца 2025 года.

Министр иностранных дел республики Максим Рыженков тоже подчеркивал, что размещение ракет — вынужденная мера, чтобы обеспечить безопасность страны.