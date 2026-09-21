Песков указал на попытки Украины сорвать выборы в России

Попытки Украины сорвать выборы в России не дали результата. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости» .

По его словам, речь идет в том числе о массированных ударах по Москве. Песков назвал такие действия саботажем.

«Является и саботажем, и попыткой сорвать эти выборы. Никакого эффекта это не возымело», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала прошедшие выборы беспрецедентными по уровню опасности и угроз. Однако она отметила, что их удалось преодолеть.

После обработки 95,01% протоколов «Единая Россия» вышла в лидеры с 57,83% голосов избирателей. На втором месте оказалась КПРФ с 13,81%, на третьем и четвертом — ЛДПР с 8,97% и «Новые люди» с 7,96%.

Явка на выборах в 2026 году превысила 59%. В 2021 году этот показатель составлял 51% избирателей.