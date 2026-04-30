Песков считает весьма актуальным перемирие на День Победы

День Победы — особенный праздник. В это время объявление перемирия особенно важно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это особый день, это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны», — процитировал Пескова ТАСС.

Путин еще не определил точное время перемирия в зоне СВО в честь Дня Победы.

Ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером заявил, что сделка по разрешению конфликта на Украине близка. Американский политик акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий и выразил готовность содействовать этому.