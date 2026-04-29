Трамп заявил Путину, что сделка по завершению украинского конфликта близка
Ушаков: Трамп сказал Путину, что верит в близкое завершение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность, что сделка по разрешению конфликта на Украине близка. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова привела пресс-служба Кремля.
Американский лидер акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий и выразил готовность содействовать этому. Трамп верит, что соглашение по украинскому урегулированию уже близко.
Путин на вопрос Трампа сообщил, что российская армия удерживает инициативу и теснит позиции вооруженных сил Украины.
И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта.
Юрий Ушаков
помощник президента России
Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает откровенно к террористическим методам. Украинские военные атакуют гражданские объекты в российских городах.
Путин в разговоре с Трампом также заявил о готовности объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу, подчеркнув символическое значение праздника как общей победы над нацизмом во Второй мировой войне.