Трамп заявил Путину, что сделка по завершению украинского конфликта близка

Ушаков: Трамп сказал Путину, что верит в близкое завершение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность, что сделка по разрешению конфликта на Украине близка. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова привела пресс-служба Кремля.

Американский лидер акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий и выразил готовность содействовать этому. Трамп верит, что соглашение по украинскому урегулированию уже близко.

Путин на вопрос Трампа сообщил, что российская армия удерживает инициативу и теснит позиции вооруженных сил Украины.