Трамп заявил Путину, что сделка по завершению украинского конфликта близка

Ушаков: Трамп сказал Путину, что верит в близкое завершение конфликта на Украине

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность, что сделка по разрешению конфликта на Украине близка. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова привела пресс-служба Кремля.

Американский лидер акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий и выразил готовность содействовать этому. Трамп верит, что соглашение по украинскому урегулированию уже близко.

Путин на вопрос Трампа сообщил, что российская армия удерживает инициативу и теснит позиции вооруженных сил Украины.Трамп объявил о близкой сделке с Путиным по завершению украинского конфликта

И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта.

Юрий Ушаков

помощник президента России

Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает откровенно к террористическим методам. Украинские военные атакуют гражданские объекты в российских городах.

Путин в разговоре с Трампом также заявил о готовности объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу, подчеркнув символическое значение праздника как общей победы над нацизмом во Второй мировой войне.

